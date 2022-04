Frank James is nu officieel verdachte van schietpartij in metro New York, maar nog niet opgepakt

De 62-jarige Frank James wordt nu officieel genoemd als verdachte voor de schietpartij in de New Yorkse metro, waarbij meer dan 20 gewonden vielen. Amerikaanse media verklaarden eerst dat de man is opgepakt, maar dat is niet het geval.

Volgens de eerste bevindingen had een man dinsdagochtend tijdens het spitsuur net voor aankomst in 36th Street Station in Brooklyn een gasmasker aangetrokken en een bus geopend waaruit mist of rook kwam. Daarna opende hij het vuur op mensen in het metrostel en op het perron. Hij schoot volgens de politie 33 keer. Daarbij raakte hij 10 personen: 7 mannen en 3 vrouwen. Nog 13 anderen raakten gewond toen ze vielen tijdens het vluchten, door rook te inhaleren of een paniekaanval.

De schutter vluchtte na de schietpartij weg. Op de plaats delict werden achteraf onder andere een Glock 9mm semiautomatisch pistool gevonden, drie magazijnen waarvan één in een rugzak, twee gebruikte rookbommen, twee ongebruikte rookbommen, een bijl, brandstof, vuurwerk en een ontsteker. Daarnaast werd een sleutel van verhuurmaatschappij U-Haul gevonden, waarna een bestelwagen in Brooklyn werd aangetroffen die gelinkt zou zijn aan de verdachte. Volgens meerdere bronnen werd ook een kredietkaart gevonden waarmee het voertuig werd gehuurd.

Het motief van de nog dader is vooralsnog onduidelijk, al zou het niet om een terreurdaad gaan. De man is nog steeds voortvluchtig.