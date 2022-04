FIFA lanceert eigen streamingplatform en pakt meteen uit met documentaire over Neerpede

Tienduizenden live-wedstrijden, archiefbeelden, documentaires en meer: wereldvoetbalbond FIFA zet hoog in met FIFA+, een gloednieuw gratis streamingplatform. Aan unieke content geen gebrek, en binnen een onderdeel over voetbalacademies is Anderlecht het onderwerp van de eerste (driedelige) documentaire.

A world-class digital platform created to connect football fans across the globe more deeply with the game they love: zo wordt FIFA+ in de markt gezet. Onder het vaandel ‘FIFA+ Originals’ biedt men meteen heel wat content aan en binnen een documentairereeks over voetbalacademies bijt RSC Anderlecht de spits af.

Het productiehuis Shoot the Company vertelt het verhaal van Neerpede in 3 afleveringen. In deel twee komt niemand minder dan het naar Ajax vertrokken toptalent Rayane Bounida aan bod, coach Vincent Kompany is de centrale figuur in de laatste episode. Uiteraard passeert ook Romelu Lukaku de revue in de driedelige documentaire.