Bij een busongeval in het zuiden van Egypte verloor woensdag een Belg het leven. Egypte heeft een lange lijst van dodelijke ongevallen met toeristenbussen. Vooral op de route naar de toeristische trekpleisters in Aboe Simbel. Hoe dat komt, slaat ook Egyptische Vlamingen met verstomming. “Vroeger had het verkeer in Egypte een slechte naam, maar eigenlijk is dat echt veranderd.”