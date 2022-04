Moeskroen krijgt geen proflicentie voor volgend seizoen, Standard wél

Om de gezondheid van de Belgische clubs te verbeteren besliste de Belgische voetbalbond het licentiesysteem te hervormen. In plaats van één keer per jaar een grondige controle is er nu een systeem van continue opvolging. Dat maakt gebruik van een ‘knipperlichtmodel’ waarbij goeie leerlingen met rust wordt gelaten en andere clubs worden opgevolgd.

De licentiecommissie publiceerde vandaag haar eerste rapport. Slechts drie eersteklassers krijgen groen licht zonder verdere opvolging: kampioen Club Brugge, KV Kortrijk en Racing Genk. Alle andere clubs in 1A en 1B krijgen een oranje licht of ‘opvolging’ achter hun naam. Voor Moeskroen staat het licht op rood. Het is al de zevende keer in acht jaar dat ‘Les Hurlus’ een licentie wordt geweigerd. De club kan wel in beroep gaan bij het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Van de amateurclubs heeft Club Luik een proflicentie gekregen.