Kremlin vindt uitspraak van president Joe Biden over “genocide in Oekraïne” onaanvaardbaar

“Het budget van jullie gezin, jullie mogelijkheid om te tanken, niets van dit alles zou mogen afhangen van het feit dat een dictator de oorlog verklaart en een genocide pleegt aan de andere kant van de wereld”, zo stelde president Biden dinsdag tijdens een bezoek aan de staat Iowa.

Verwijzend naar de gruweldaden tegen burgers had de Oekraïense president Volodomir Zelenski al eerder de Russische troepen beschuldigd van genocide. De Amerikaanse regering had deze term evenwel nog niet gebruikt. Dat president Biden dat dinsdag wel deed, is niet onopgemerkt voorbij gegaan in het Kremlin.

“Deze uitspraak is onaanvaardbaar”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. “Dit is onacceptabel van een president van de Verenigde Staten. We beschouwen dit als een poging om de situatie te verdraaien.”