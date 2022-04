Alken

Het lage en brede glaasje van de Cristal Xtra valt niet bij alle bierliefhebbers in de smaak. Pilsdrinkers passen voor een ‘geleipot’ of ‘theelichtje’. Het geribbeld glas met gouden randje leent zich meer tot een degustatie van de nieuwste pils uit de Alkense brouwerij. “Mijn pintje lijkt sneller op in zo’n laag glas.”