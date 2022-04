Dubbele moord in Kraainem: speurders zoeken bewakingsbeelden uit Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe

In het onderzoek naar de moord op Magali W. en haar 17-jarige dochter Coline, op 24 maart in Kraainem, zijn de speurders op zoek naar beelden van bewakingscamera’s uit enkele straten in Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat om camera’s die donderdagochtend 24 maart tussen 05.20 uur en 06.30 uur de openbare weg gefilmd hebben. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat de federale politie woensdag heeft verspreid.

De twee slachtoffers, de 46-jarige Magali W. en haar 17-jarige dochter Coline, werden op 24 maart dood aangetroffen in hun woning in de Annecylaan in Kraainem. Daar woonden ze samen met verdachte Pierre D. Magali W. en Pierre D. vormden jarenlang een koppel maar die relatie was op de klippen gelopen.

Het was D. zelf die op 24 maart ‘s avonds de hulpdiensten verwittigde toen hij in de gezinswoning een bloedplas ontdekte in de inkomhal. De hulpdiensten troffen vervolgens in de woning de lichamen van beide slachtoffers aan. Zij waren met verschillende messteken om het leven gebracht.

De gsm’s van beide slachtoffers waren verdwenen, net als de wagen van Magali W., maar verder zouden er geen aanwijzingen geweest zijn dat het om een inbraak ging. Wel wees een en ander erop dat de beide slachtoffers al in de nacht van 23 op 24 maart om het leven waren gebracht.

Pierre D. werd al kort na de ontdekking van de dubbele moord opgepakt en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld. De man ontkent echter sinds zijn arrestatie dat hij iets met de feiten te maken heeft. Volgens Pierre D. heeft hij die nacht doorgebracht bij een vriend in Etterbeek. Die vriend heeft dat ook al in twee verhoren bevestigd.

Oproep

Op 27 maart, drie dagen na de feiten, had het parket Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht verspreid voor het verdwenen voertuig van Magali W, een grijze Škoda Roomster. Dat voertuig werd intussen teruggevonden in Sint-Lambrechts-Woluwe, in de omgeving van de Tweelindenlaan, de Albert-Elisabethlaan, en de Stafhouder Braffortstraat. Speurders zijn nu op zoek naar bewakingsbeelden van die drie straten.

Daarnaast zoeken ze ook bewakingsbeelden van de route tussen de plaats waar de Škoda werd achtergelaten en de buurt waar de vriend woont bij wie D. naar eigen zeggen de nacht heeft doorgebracht. Het gaat om de Tongerenstraat, de Tervurenlaan, de Galliërslaan, de Jubelberg, de Sint-Pieterssteenweg in Etterbeek, en de buurt gelegen tussen het Jubelpark en De Jacht.

Wie in het bezit is van bewakingsbeelden uit die straten of die buurt, zelfs wanneer die maar gedeeltelijk het voetpad of de openbare weg filmen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800/30 300.