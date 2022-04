België wil finale Nations League voetbal in Brussel en Luik organiseren

België is kandidaat om volgend jaar de finale van de Nations League te organiseren. Als de Rode Duivels zich plaatsen voor de ‘Final Four’ worden de finalewedstrijden in 2023 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel en in het stadion van Standard in Luik gespeeld.

De Europese voetbalbond Uefa maakte bekend dat de ‘Final Four’ van 14 tot 18 juni 2023 in België, Nederland, Wales of Polen wordt gehouden. Die vier landen zijn niet toevallig gekozen. Ze behoren alle tot dezelfde kwalificatiegroep. Wie de groep wint, organiseert ook de finale, is de afspraak.

België speelt in juni en in september groepswedstrijden tegen de drie andere landen. De winnaar van de groep neemt deel aan de ‘Final Four’. Vorig jaar sneuvelde België in de halve finale tegen Frankrijk.

De Belgische voetbalbond wil de organisatie aangrijpen om het Koning Boudewijnstadion een opfrisbeurt te geven. In zijn huidige staat voldoet het stadion niet aan de voorwaarden om er een Europese topmatch te spelen. De kleedkamers en persruimtes worden sowieso al gerenoveerd. Indien België zijn poule in de Nations League wint komt daar ook de renovatie van de zitjes bij. Die moeten allemaal een rugsteun hebben. De Uefa eist ook dat er business seats worden bijgebouwd. Het stadion van Standard voldoet wel aan de voorwaarden van de Uefa. Een definitief dossier moet klaar zijn in september. In januari 2023 wordt het gastland officieel toegewezen.

“Tijd voor de organisatie van een internationaal voetbalevent”

“Het werd tijd dat we ons nog eens kunnen aanbieden voor de organisatie van een groot internationaal voetbalevent, wat niet voor de hand ligt in ons land met zijn beperkte voetbalinfrastructuur”, vertelt Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond. Maar de Final Four is een compact voetbalevent met vier wedstrijden in twee stadions. Ik ben de Stad Brussel erg dankbaar voor hun bereidheid om de nodige ingrepen te doen voor een beter comfort in het Koning Boudewijnstadion en de Stad Luik om de organisatie van de andere halve finale en de kleine finale op zich te nemen. Als alle sterren goed staan, men onze kandidatuur weerhoudt en we ons kunnen kwalificeren voor de Final Four, zou dit betekenen dat we na heel lang wachten onze fans hier in ons land weer eens de sfeer kunnen bieden van echte Europese finales.”