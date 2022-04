Vier sigarettenfabrikanten moeten samen boete van 36 miljoen euro betalen

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) legt vier sigarettenfabrikanten boetes van in totaal 35,9 miljoen euro op omdat ze jarenlang informatie uitwisselden over hun toekomstige prijzen via groothandelaren. Dat maakte de concurrentiewaakhond woensdag bekend.

Het gaat om Philip Morris Benelux, JT International Company Netherlands, Établissements L. Lacroix Fils en British American Tobacco Belgium. De vier tabaksbedrijven zijn filialen van de respectieve tabaksreuzen Philip Morris International, Japan Tobacco, Imperial Brands en British American Tobacco. Samen zijn ze goed voor meer dan 90 procent van de sigarettenmarkt in België.

Het Auditoraat van de BMA besliste in oktober vorig jaar om de concurrenten te vervolgen voor het uitwisselen van informatie over hun prijzen tussen 2011 en 2015. Daarbij gingen ze te werk via groothandelaren: die kregen van de fabrikanten informatie over hun toekomstige prijzen en bezorgden hen daarna de prijzen van hun concurrenten. “Ze kenden de toekomstige prijzen van hun concurrenten, de prijzen die dus nog niet in de markt waren. Ze konden dus mogelijk hun prijzen aanpassen”, zei het auditoraat.

De zaak ging naar het Mededingingscollege van de BMA, dat nu beslist heeft om de bedrijven te beboeten. Philip Morris Benelux moet met 16 miljoen euro het grootste bedrag ophoesten. JT International Company Netherlands moet 7,2 miljoen euro betalen, Établissements L. Lacroix Fils 7 miljoen euro en British American Tobacco Belgium 5,7 miljoen euro.

Tegen de beslissing van het Mededingingscollege kunnen de betrokken bedrijven nog beroep aantekenen bij het Marktenhof.