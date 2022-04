Salah Abdeslam ging café binnen in Parijs met explosievengordel maar “bedacht zich toen”

Salah Abdeslam, de belangrijkste beschuldigde op het assisenproces over de aanslagen van november 2015 in Parijs, zegt dat hij de avond van de aanslagen een café is binnengegaan met een explosievengordel. Maar daar heeft hij “zich bedacht”, zei hij woensdag voor het speciale assisenhof in Parijs.

“Ik ga het café binnen, bestel een drankje, kijk naar de mensen om me heen en zeg tegen mezelf: ‘Nee, ik ga het niet doen’.” Dat zei de enige overlevende van het terreurcommando, in zijn laatste verhoor voor het assisenhof.

Eerder op de dag had ook medebeschuldigde Mohamed Abrini verklaard dat hij vermoedde dat zijn vriend niet gedurfd had. Volgens Abrini zei Abdeslam na zijn terugkeer uit Parijs aan de andere terroristen in hun schuilplaats dat “hij het geprobeerd heeft, maar dat de vest niet werkte”. De anderen riepen hem daarop ter verantwoording. “Waarom heb je geen aansteker of sigarettenpeuk genomen om jezelf op te blazen?” Abrini geloofde niet in dat verhaal: “Hij heeft niet gedurfd, dat is alles.”

Salah Abdeslam had al eerder op het proces verklaard dat hij teruggedeinsd had om zijn explosievengordel te gebruiken, en die vervolgens in een vuilbak dumpte. Hij had toen niet gezegd dat hij effectief al een café was binnengegaan.