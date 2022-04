“We hebben hem”: verdachte schietpartij in metro in New York is gearresteerd

Frank James, de 62-jarige verdachte van de schietpartij in een metro in New York, is woensdag gearresteerd. Dat heeft de politie van New York bevestigd. “We hebben hem”, klonk het op een persconferentie.

De burgemeester van New York, Eric Adams, opende een persconferentie over de schietpartij woensdag met de woorden “we hebben hem”. “Frank Robert James kon nergens heen of zich schuilhouden en zit nu in politiehechtenis”, verduidelijkte Keechant Sewell, hoofd van de New Yorkse politie.

Sewell zei op de persconferentie dat James zonder incident kon worden opgepakt in East Village, een wijk in het stadsdeel Manhattan. Dat gebeurde na een tip van de bevolking. Eerder had de politie een beloning uitgeloofd van 50.000 dollar voor informatie die zou leidden tot de arrestatie van de verdachte. Of iemand effectief beloond zal worden met het aanzienlijke bedrag, is niet duidelijk.

Volgens de eerste bevindingen had de man dinsdagochtend tijdens het spitsuur net voor aankomst in 36th Street Station in Brooklyn een gasmasker aangetrokken en een bus geopend waaruit mist of rook kwam. Daarna opende hij het vuur op mensen in het metrostel en op het perron. Minstens 23 mensen raakten daarbij gewond, van wie tien door kogels.