Eerste sponsors Rode Duivels passen voor WK: “Dit toernooi mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden”

Koerierbedrijf GLS en warenhuisketen Carrefour, twee sponsors van de Rode Duivels, zullen geen klanten en gasten meenemen naar het WK voetbal in Qatar, dit najaar. Aanleiding is de belabberde mensenrechtensituatie in het gastland.

Als sponsor van de nationale ploeg kunnen GLS en Carrefour tickets krijgen voor het WK in Qatar, maar nu hebben ze beslist af te zien van die gelegenheid tot netwerken in het Midden-Oosten. “Wij vinden dat dit WK beter niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden”, stelt GLS. De pakjesdienst met hoofdzetel in Amsterdam zal ook geen WK-campagnes voeren in ons land. Supermarktketen Carrefour laat weten dat het wel nog een actie rond de Rode Duivels plant. “Maar die houdt geen verband met het WK.”

GLS en Carrefour treden daarmee in de voetsporen van ING Nederland, de Nederlandse Loterij, Albert Heijn, KPN en Bitvavo. Die vijf sponsors van de Nederlandse nationale ploeg lieten vorige week al weten dat ze niet naar Qatar zouden reizen. Toen al werd aan ING België, hoofdsponsor van de Rode Duivels, gevraagd wat hun plannen waren. “Te vroeg om dat te zeggen”, klonk het.

Bij GLS benadrukken ze dat ze wél kunnen begrijpen dat de Rode Duivels zullen afzakken naar Qatar. “Het lijkt erop dat de internationale druk al tot hervormingen geleid heeft. De focus op Qatar als land tijdens het WK kan bijdragen tot verdere hervormingen. Wij verwachten dat de aanpak van de Belgische bond het land vooruit zal helpen.”

De Voetbalbond is vooraf in dialoog gegaan met zijn sponsors over Qatar en wil ter plekke enkel samenwerken met bedrijven die een charter voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden getekend hebben.

Belangen in Qatar

Zes andere sponsors van de Rode Duivels spreken zich unaniem uit tegen de mensenrechtensituatie in Qatar, maar gaan voorlopig nog niet verder dan hun steun en vertrouwen uit te spreken in het plan van de bond. De Belgische tak van bank ING, automerk BMW, telecomoperator Proximus en consultancybedrijf PwC zeggen dat ze nog geen beslissing over hun aanwezigheid in Qatar genomen hebben. Kledijsponsor Adidas en voedingssupplementenbedrijf Herbalife laten de vraag voorlopig open. Chocolademerk Côte d’Or, biermerk Jupiler, de Nationale Loterij, frisdrankengigant Coca-Cola en bouwbedrijf Besix antwoordden nog niet.

Voor sommigen van hen is het moeilijker dan anderen om afstand te nemen van het WK. Zo is Adidas ook de officiële sponsor van organisator FIFA op het WK en heeft Besix zelf belangen in Qatar, waar het de betonstructuur van het Doha Exhibition & Convention Center neerzette. Dat is de plaats waar twee weken geleden de WK-loting doorging.