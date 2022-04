“Voor heel wat mensen is dit te veel. Ze ervaren een apocalyps”: bisschop reflecteert over onze meest fundamentele problemen

Hij is al meer dan twee jaar bisschop van Gent, maar monseigneur Lode Van Hecke beleeft nu pas zijn eerste Goede Week. Of toch de eerste keer met publiek. De vorige keren klonk zijn paasrede via livestreams op de regionale televisie. En op de tv-kanalen van de woonzorgcentra. Nu het in een volle Sint-Baafskathedraal kan, gaf de bisschop ons zijn paasboodschap in primeur. “Europa probeert met Oekraïne haar geweten te sussen.”