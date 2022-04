Gille Van Binst bezoekt de Heizel, waar hij met Anderlecht vier bekers won: “Het moderne voetbal is veranderd. Hoe heet dat nu, de beker? De Rocky Cup?”

Als je op stap gaat met Gille Van Binst (70) is het elke keer prijs. Gille won in de jaren 70 niet alleen vier bekers met Anderlecht, niemand rakelt sappiger anekdotes op over die finales dan de voormalige rechtsback. Wij trokken met hem naar de Heizel, waar hij het had over de dikke Arie Haan, de trage Louis van Gaal en de zweverige Hans Croon. “Wie zou er eerder sterven: Van Gaal of ik?”