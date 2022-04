Marokkaanse rechter veroordeelt Vlaming die ontvoerd zoontje probeerde terug te halen tot 3 jaar cel

Zijn poging om zijn zoon van 4 jaar terug te krijgen die zijn ex ontvoerd heeft, dreigt Bruggeling Marc Moerman (57) zuur op te breken. Het Marokkaanse gerecht spreekt hem weliswaar vrij van alle aantijgingen van misbruik van het jongetje die zijn ex-vrouw opwierp. Hij krijgt echter 3 jaar cel wegens zedenfeiten op een stiefdochter en -zoon. Feiten die zijn advocaten in beroep willen aanvechten.

Van het hof van beroep in Gent kreeg hij de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag over zijn zoon van 4 jaar toegekend. Maar zijn ex pikte dat niet en ging er met het kind vandoor, naar Marokko, haar geboorteland. Toen Marc er eind vorig jaar naartoe reisde om zijn kind terug te halen, werd hij in de boeien geslagen. Samira, zijn ex, had hem bij de plaatselijke overheid beschuldigd van misbruik van hun zoontje. Marc werd naar een afspraak gelokt, waar de politie hem stond op te wachten. Hij werd meteen aangehouden.

Meerdere klachten

“Zij was op dat vlak niet aan haar proefstuk toe”, zegt meester Mehdi Abbes, een van de advocaten van Marc Moerman. “Zij voegde er ook nog een aanklacht aan toe wegens misbruik van haar kinderen uit een vorige relatie toen die nog minderjarig waren. Een wetsdokter die door de Marokkaanse rechtbank werd aangesteld, heeft geen sporen van misbruik vastgesteld bij een van die kinderen die hij heeft kunnen onderzoeken. Deze vaststellingen lopen gelijk met die betreffende een vermeend misbruik van zijn zoontje die in 2021 door een Belgische arts van tafel werden geveegd.”

Het Belgische gerecht gaf Marc Moerman over gans de lijn gelijk en stuurde zijn ex-vrouw terug naar af. Dat Samira gedurende 17 jaar van gemeenschappelijk leven nooit met enige verdenking van misbruik van haar kinderen door haar man naar het gerecht was gestapt, maar plots met een scheiding in het vooruitzicht wel, vindt de advocaat van de Bruggeling een merkwaardig teken aan de wand. “Ik stel mij ook vragen bij de data van vermeende misbruiken van de kinderen van de ex van mijn cliënt . Volgens mij zijn die gewoon onmogelijk.

Wellicht beroep

Het Marokkaanse gerecht leek helaas niet helemaal overtuigd van de onschuld van de Belg in de feiten die hem ten laste werden gelegd, althans wat zijn stiefkinderen betreft.. “Het openbaar ministerie vorderde 20 jaar tegen mijn cliënt”, aldus meester Mehdi Abbes woensdagavond. “Het werden er uiteindelijk 3. Volledig onterecht, menen wij. Wij gaan nu met hem overwegen wat wij hiertegen gaan ondernemen.”

LEES OOK. “Onwaarschijnlijk dat ze 15 jaar niks zou gemerkt hebben”. Belg die door ex werd beschuldigd van verkrachting eigen kinderen, dichter bij vrijlating in Marokko