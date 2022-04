Britse staatssecretaris stapt op na partygate

De Britse staatssecretaris van Justitie David Wolfson heeft ontslag genomen wegens de boete die eerste minister Boris Johnson heeft gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. We kunnen enkel wettelijke hervormingen doorvoeren als we ons zelf aan de wet houden, zo schrijft Wolfson woensdag in zijn ontslagbrief, die hij via Twitter heeft gedeeld.

“Het is niet enkel een kwestie van wat er in Downing Street gebeurde, of van uw eigen gedrag”, maar het gaat om de officiële reactie op de affaire, zo beklemtoont de staatssecretaris. “Aangezien we in deze zaak duidelijk niet dezelfde mening hebben, moet ik u vragen mijn ontslag te aanvaarden.”

De Londense politie had dinsdag bekendgemaakt dat premier Boris Johnson beboet wordt voor het overtreden van lockdownmaatregelen die zijn regering zelf had uitgevaardigd. Johnson bood dinsdag zijn excuses aan, maar verdedigde ook zijn gedrag.

In totaal zijn meer dan vijftig boetes aan overheidspersoneel uitgeschreven voor borrels en feestjes tijdens lockdowns.