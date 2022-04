Hoe de vermeende schutter in New Yorkse metro zichzelf de das omdeed

De Amerikaanse politie heeft woensdagavond de 62-jarige Frank James kunnen klissen. De man wordt verdacht van de schietpartij in de New Yorkse metro, waar de schutter dinsdagochtend het vuur opende nadat hij twee rookbommen liet afgaan. Er vielen meer dan 20 gewonden.

Iets meer dan 24 uur na de schietpartij in de New Yorkse metro, waarbij meer dan 20 mensen gewond raakten, kon de vermoedelijke dader gearresteerd worden. Het gaat om de 62-jarige Frank James. Dinsdagavond werd hij al aangeduid als ‘persoon van belang’ in het onderzoek naar de schietpartij, maar woensdagochtend duidde de New Yorkse burgemeester Eric Adams hem ook officieel aan als verdachte.

Er werd zelfs een beloning van 50.000 dollar beloofd voor de gouden tip naar zijn verblijfplaats. Maar de kans dat die uitgereikt zal worden lijkt onbestaande: James zou zélf de tip geleverd hebben die tot zijn arrestatie leidde. Twee politiebronnen vertelden aan CNN dat de man woensdag belde naar de telefoonlijn van Crime Stoppers en zei dat hij zich in een McDonald’s-restaurant in Manhattan bevond. Agenten die ter plaatse kwamen, vonden hem om de hoek en konden hem zonder incidenten arresteren.

De verdachte wordt gearresteerd in Manhattan. — © AP

Spullen achtergelaten

De schutter liet dinsdagochtend twee rookbommen afgaan in een metrostel in Brooklyn en schoot daarna in het rond, daarbij geraakte 10 mensen gewond. Nog minstens 13 anderen raakten gewond toen ze probeerden te vluchten, door rookinhalatie of een paniekaanval. De dader kon na de feiten op de vlucht slaan.

In het metrostation werden achteraf verschillende spullen gevonden, waaronder het wapen en de rookbommen. Er werd ook een sleutel van autoverhuurmaatschappij U-Haul gevonden, die bleek afkomstig te zijn van een bestelwagen die James had gehuurd in Philadelphia. Ook zijn kredietkaart, waarmee hij het voertuig gehuurd had, werd gevonden. De politie duidde hem daarna al snel aan als ‘persoon van belang’ voor het onderzoek.

Later kon ook het wapen aan James gelinkt worden, waarna hij ook officieel werd aangeduid als verdachte van de schietpartij. Het gevonden wapen bleek in 2011 gekocht door James in de staat Ohio.

In de fluojas die de schutter achterliet op het metroperron zat een kasticket voor een opslagplaats in Philadelphia, die op naam van James stond. Daar vonden speurders onder meer munitie voor een 9mm-vuurwapen, zoals werd gebruikt bij de schietpartij. Bij een huiszoeking in een appartement in Philadelphia dat James eind maart begon te huren, werden daarnaast onder andere lege magazijnen aangetroffen voor een Glock-pistool, waarmee de schietpartij gebeurde, en een rookbom. Tot slot konden speurders de aankoop van een gasmasker via een eBay-account aan James linken.

Posts op sociale media

James postte de afgelopen jaren verschillende zorgwekkende video’s op sociale media, waarin hij klaagde over New York en de burgemeester. Die laatste kreeg daarop extra beveiling uit voorzorg. In de meeste van zijn video’s zitten ook verwijzingen naar geweld of de dood. Zo heeft hij het over een ‘rassenoorlog’ en de wens om bepaalde groepen mensen ‘uit te roeien’. Hij zei ook dat er meer massaschietpartijen moeten komen.

Frank James wordt weggevoerd. — © AP

Afgelopen maandag postte hij nog een video waarin hij zei dat zwarte mensen door racisme tot geweld gedwongen worden en waarin hij zich ook negatief uitlaat over Afro-Amerikanen omdat ze zich volgens hem als slaaf laten behandelen. “Dat is wat blanke b****** van jullie verwachten… Dat je hun hersens eruit knalt – dat is waar ze om gevraagd hebben”, klinkt het. “Waarom zou een n**** op deze planeet moeten zijn, behalve om op een tabak- of suikerplantage te werken. Er is geen reden voor het bestaan van een Amerikaanse n****, een Afro-Amerikaan. Behalve om te gebruiken als slaaf. Dat is jullie rechtmatige plaats en dat zal het altijd zijn.” Hij zei ook nog dat hij de behoefte had om mensen te doden, maar dat hij niet naar de gevangenis wilde.

Al negen keer aangehouden

De politie deelde mee dat James negen keer eerder was aangehouden in de staat New York, in de jaren negentig, en drie keer in het aangrenzende New Jersey, in 1991, 1992 en 2007. Dat was voor onder meer seksueel overschrijdend gedrag, huisvredebreuk, bezit van inbraakgereedschap en wanordelijk gedrag. Hij was echter niet veroordeeld voor een misdrijf en kon daarom een vuurwapen aanschaffen.

James zal nu vervolgd worden voor de overtreding van een wet die “terroristische en andere gewelddadige aanvallen” op het openbaar vervoer verbiedt. De man zal verschijnen voor een federale rechtbank in Brooklyn. Bij een veroordeling riskeert hij levenslang, zei procureur Breon Peace tijdens een persconferentie.