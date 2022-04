Karel Van Eetvelt (ex-RSCA) adviseert tweedeprovincialer KSV Bornem

Karel Van Eetvelt (56), de voormalige topman van Unizo die in 2020 ook 9 maanden CEO was van Anderlecht, heeft een nieuwe functie in het voetbal. Vanaf volgend seizoen adviseert hij KSV Bornem.

Dat is de club uit zijn geboortestad/woonplaats die al jaren door een diep dal gaat en straks degradeert naar tweede provinciale. Het bestuur vroeg het faillissement niet aan, maar wil uit het slop geraken en opnieuw bouwen. Van Eetvelt stelt zelf dat hij nu van Bornem “een structureel gezonde club” wil maken. Die taak had hij ook bij Anderlecht. Ook hier wordt ingezet op de goeie jeugdwerking en de goeie accommodatie. “Een gulle geldschieter die de club boven water houdt of dure spelers aantrekken die geen voeling hebben met de club: dat werkt niet op lange termijn”, aldus Van Eetvelt. (ppo,jug)