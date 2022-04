Advocaat en twee jongeren gedood bij Israëlische operatie op Westelijke Jordaanoever

Een Palestijnse mensenrechtenadvocaat en twee jongeren zijn woensdag gedood op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar het Israëlische leger al vijf dagen een klopjacht houdt op verdachten van recente aanslagen in de Israëlische stad Tel-Aviv.

Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid overleed de 34-jarige advocaat Mohammad Hassan Mohammad Assaf door een schot in de borst tijdens een operatie van het Israëlische leger in de stad Nablus, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever.

Conflict in Nablus. — © EPA-EFE

Volgens het Palestijnse ministerie kwam later op de dag ook in Husan, in de buurt van Bethlehem, een 16-jarige Palestijnse jongen om het leven door een schot.

Het Israëlische leger bevestigde dat de jongen werd beschoten nadat hij een brandbom naar soldaten had gegooid. Volgens het leger kwamen honderden mensen de straat op na het overlijden van de jongen, die het 18de Palestijnse slachtoffer is sinds het begin van de nieuwe escalatie van de spanningen tussen Israëli’s en Palestijnen.

Ten slotte meldde het Palestijnse ministerie ook nog een dodelijk slachtoffer in het dorp Silwad nabij Ramallah. Een 18-jarige jongen werd geraakt door een dodelijk schot in de borst bij een schermutseling die volgde op een arrestatie.

De militaire operaties op de Westelijke Jordaanoever zijn het gevolg van vier aanslagen die sinds 22 maart zijn gepleegd in Israël. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven.