Oscarwinnaar Cuba Gooding Jr geeft toe dat hij serveerster tot zoenen dwong

Gooding in de rechtbank in 2020. — © AP

De Amerikaanse acteur Cuba Gooding Jr heeft toegegeven dat hij in 2018 in een nachtclub in New York een serveerster dwong om hem te zoenen. Dat heeft zijn advocaat woensdag meegedeeld in het kader van een gerechtelijke zaak waarbij andere klachten tegen hem werden verworpen.

De 54-jarige Gooding Jr was bijna drie jaar geleden opgepakt nadat een vrouw hem ervan had beticht dat hij zonder instemming haar borst had aangeraakt in een New Yorkse club. Er kwamen meer beschuldigingen van ongewenste aanrakingen jegens de acteur, waarvan er twee eveneens tot gerechtelijke vervolgingen leidden.

Frank Rothman, de advocaat van Gooding Jr, deelde woensdag mee dat zijn cliënt heeft aanvaard om schuldig te pleiten voor één van de klachten. “Hij erkent de aanklacht volgens dewelke hij een serveerster heeft gezoend zonder haar instemming”, zei Rothman. “Alle andere beschuldigingen zijn verworpen.” Als Gooding Jr zich de komende zes maanden goed gedraagt, dan komt hij er zonder strafblad vanaf, aldus de advocaat.

Gooding Jr beleefde zijn doorbraak met de film Boyz ‘n the Hood uit 1991. In 1997 zag hij zijn vertolking in Jerry Maguire beloond worden met een Oscar voor beste mannelijke bijrol. Hij speelde ook O.J. Simpson in de miniserie American Crime Story en acteerde in de film Pearl Harbour.