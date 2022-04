En toen kookten de potjes over: Atlético-spelers gaan Manchester City-voetballers te lijf in spelerstunnel

De politie heeft woensdagavond in de spelerstunnel ingegrepen om de verhitte gemoederen tussen de spelers van Atlético Madrid en Manchester City tot bedaren te brengen na afloop van hun terugduel in de kwartfinales van de Champions League. De wedstrijd in Madrid eindigde in 0-0, waardoor de Engelse club zich na de 1-0 zege in de thuiswedstrijd plaatste voor de halve finales.

In de slotfase van de wedstrijd in Madrid liep het uit de hand na een overtreding op Phil Foden. In het opstootje tussen de spelers werd de Braziliaan Felipe van Atlético van het veld gestuurd. De schermutselingen tussen de spelers gingen na de wedstrijd door in de catacomben. Op tv-beelden was te zien hoe Atlético-verdediger Sime Vrsaljko in de tunnel een fles naar een speler van City gooide. Hij zou ook gespuwd hebben.

Stefan Savic en Jack Grealish vonden elkaar ook opnieuw. Na al een opstootje in de heenmatch, waarbij Savic aan het haar van Grealish trok, gingen de twee opnieuw in de clinch. Savic trok eerst op het veld opnieuw aan het haar van de Brit. In de catacomben zouden er ook kopstoten zijn uitgedeeld. De politie herstelde uiteindelijk de rust.

De spelers van Atlético beschuldigden Manchester City van tijdrekken in de slotminuten. Een boze Manchester City-coach Pep Guardiola weigerde in te gaan op die aantijgingen, maar de Spaanse City-middenvelder Rodri, ex-Atlético Madrid, gaf het volmondig toe. “Soms is het nodig. Als je op achterstand dreigt te komen en er zijn nog 5 tot 10 minuten over, dan moet je soms andere wapens gebruiken. Ik ben er geen voorstander van om het de hele wedstrijd te doen, maar dit was een wedstrijd met veel druk en dan is het bij gelegenheid toegestaan”, aldus Rodri.