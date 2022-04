Luc Nilis traint de spitsen in de jeugd van KRC Genk. “De opleiding staat op gelijke voet met die van PSV.” — © Dick Demey

Velen zien Luc Nilis in een tegenvallend seizoen als de beste transfer van KRC Genk. De jonge Genkse aanvallers maken in elk geval al gretig gebruik van de tips van hun nieuwe spitsentrainer. “Een aanvaller moet domineren. Zijn tegenstrever gek maken, dat is de kunst.”