Een lange voorgeschiedenis: tientallen zwarte Amerikanen afgelopen jaren omgekomen door politiegeweld

Patrick Lyoya is de nieuwste naam op een lange lijst van zwarte Amerikanen die de afgelopen jaren zijn omgekomen bij confrontaties met de politie. Een overzicht.

Daunte Wright (20), Minneapolis (Minnesota)

Wright zat in de wagen met zijn vriendin toen hij door de politie aan de kant werd gezet voor een verkeersovertreding. De agenten wilden hem arresteren voor een openstaand arrestatiebevel. Hij werd doodgeschoten toen hij terug in zijn wagen wilde stappen. Volgens de politie vergiste de agente zich, en wilde ze eigenlijk naar haar taser grijpen.

© ISOPIX

Andre Hill (47), Columbus (Ohio)

Hill verliet een garage met een gsm in zijn hand. Een agent schoot hem neer, en sloeg hem vervolgens in de handboeien. Hill lag daarna vijf minuten en 11 seconden zonder hulp op de grond, tot hij overleed.

© AFP

Manuel Ellis (33), Tacoma (Washington)

Ellis wandelde naar huis na een winkelbezoek, toen een agent de deur van zijn politiewagen met een smak opengooide, waardoor de man op de grond viel. Twee agenten tackelden de man vervolgens, sloegen hem meermaals, gebruikten een taser, en wurgden de man. Hij overleed aan verstikking.

Rayshard Brooks (27), Atlanta (Georgia)

Een dronken Brooks viel in slaap achter het stuur van zijn wagen, waardoor hij de drivethru van een fastfoodrestaurant blokkeerde. Twee agenten praatten 40 minuten lang met de man, maar toen ze hem probeerden te arresteren, brak een vechtpartij uit. Brooks vluchtte weg en werd daarbij twee keer in de rug geschoten.

© AP

Daniel Prude (41), Rochester (New York)

Prude leed aan mentale problemen, en liep om 3 uur ’s nachts naakt rond op straat. In eerste instantie werkte hij mee toen agenten hem tegenhielden. De man raakte echter geagiteerd, waarop de agenten een kap over zijn hoofd trokken om het spuwen tegen te gaan. Prude dacht de agenten hem probeerden te vermoorden. Hij werd drie minuten lang onder dwang gehouden, en stierf aan verstikking.

© AP

George Floyd (46), Minneapolis (Minnesota)

Floyd werd opgepakt nadat hij een vervalst bankbiljet probeerde te gebruiken. Hij werd geboeid en op de grond geworpen, waarna een agent negen minuten en 29 seconden lang op zijn nek knielde. Floyd zei meermaals dat hij niet kon ademen, maar overleed aan verstikking.

© AP

Breonna Taylor (26), Louisville (Kentucky)

Taylor lag thuis in bed met haar vriend, toen drie agenten binnenvielen met een zogeheten ‘no knock warrant’, een huiszoekingsbevel waarmee ze zonder aankloppen mogen binnenvallen. De vriend van Taylor dacht dat het om een inbraak ging, en vuurde op de agenten met zijn vergunde wapen. Taylor werd acht keer geraakt toen de agenten terugschoten.

© AP

Atatiana Jefferson (28), Forth Worth (Texas)

Jefferson was thuis toen een agent haar doodschoot door het raam. De politie reageerde op een telefoontje van een buur dat de voordeur van de woning van de vrouw openstond.

Stephon Clark (22), Sacramento (Californië)

Clark stond in de tuin van zijn grootmoeder. Volgens agenten had hij een pistool vast, het bleek later zijn telefoon te zijn. De man werd geraakt door meer dan 20 kogels.

© ISOPIX

Botham Jean (26), Dallas (Texas)

Jean zat thuis in de sofa ijs te eten, toen hij werd doodgeschoten door een agente buiten dienst die zich vergiste van appartement, en dacht dat de man bij haar was binnengebroken.

Philando Castile (32), Falcon Heights (Minnesota)

Castile werd aan de kant gezet voor een verkeerscontrole. Hij zei tegen de agent dat hij een wettelijk vergund wapen in de wagen had, waarna hij werd doodgeschoten.

Alton Sterling (37), Baton Rouge (Louisiana)

Sterling verkocht cd’s en dvd’s op straat, toen hij werd aangesproken door twee agenten. Na een discussie werd de man getasered en tegen de grond gewerkt, en vervolgens zes keer beschoten.

© REUTERS

Freddie Gray (25), Baltimore (Maryland)

Gray werd na een arrestatie achterin een politiebusje gestoken. Hij werd 45 minuten later gevonden met een bijna volledig gebroken ruggengraat. De handen en voeten van de man waren vastgebonden, maar hij droeg geen gordel waardoor hij zichzelf niet kon tegenhouden terwijl hij heen en weer werd geslingerd achterin het busje.

Janisha Fonville (20), Charlotte (North Carolina)

Fonville leed aan mentale problemen, en haar familie vroeg om hulp om de vrouw over te brengen naar een psychiatrische kliniek. Fonville had eerder namelijk een mes vastgehad, en haar familie vreesde dan ook dat ze zichzelf iets zou aandoen. Een agent schoot haar neer omdat ze hem met een mes wilde aanvallen, maar volgens haar familie had Fonville op dat moment helemaal geen mes vast.

Eric Garner (43), Staten Island (New York)

Garner verkocht sigaretten op straat. Hij werd aangehouden en in een wurggreep genomen. De man zei tot elf keer toe dat hij “niet kon ademen”, maar stierf door verstikking.

Michelle Cusseaux (50), Phoenix (Arizona)

Cusseaux bevond zich thuis toen vier agenten haar op bevel van een rechter wilden overbrengen naar een psychiatrische kliniek. De vrouw leek verward, maakte ruzie met agenten, en ging hen volgens de agenten te lijf met hamer. Daarop werd ze doodgeschoten.

Tamir Rice (12), Cleveland (Ohio)

Rice was met een speelgoedgeweer aan het spelen in een park, toen een agent de jongen twee seconden na zijn aankomst doodschoot. Daarna tackelden agenten de 14-jarige zus van Rice. De jongen kreeg pas na vier minuten de eerste hulp, hij overleed in een ambulance op weg naar het ziekenhuis.