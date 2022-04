Zelenski: geen officiële vraag voor bezoek Duitse president ontvangen

In Duitse media klonk het dat Zelenski persoonlijk het bezoek van Duits president Frank-Walter Steinmeier (foto) had geweigerd. — © EPA-EFE

“Ik noch mijn bureau hebben een officieel verzoek van de president en het bureau van de president over een bezoek aan Oekraïne ontvangen”, zo verklaarde Zelenski volgens het Oekraïense persbureau Unian op een persbriefing in Kiev.

Zelenski ontving woensdag de presidenten van Polen en de Baltische staten in Kiev. Steinmeier, die dinsdag in Warschau was, had gezegd dat hij samen met de andere staatshoofden naar Oekraïne wou afreizen. “Ik was daartoe bereid, maar blijkbaar was dat in Kiev niet gewenst”, stelde de Duitse president. Dat zorgde in Duitsland voor verontwaardiging over de partijgrenzen heen.

Nauwe banden met Rusland

Volgens weekblad Der Spiegel had de Oekraïense president Volodimir Zelenski het bezoek van de Duitse president persoonlijk geweigerd. Dat zou te maken hebben met de Ruslandpolitiek van Steinmeier toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. Hij onderhield in die periode nauwe betrekkingen met zijn ambtgenoot Sergej Lavrov, nog steeds de Russische minister van Buitenlandse Zaken, en zou niet streng genoeg geweest zijn voor Moskou. “Hij is op dit moment niet welkom in Kiev”, citeerde Bild een Oekraïense diplomaat. “Of dat nog verandert, zullen we wel zien.”

Duitsland had voor de Russische inval in Oekraïne nauwe economische banden met Rusland. Het land is ook erg afhankelijk van de import van Russisch gas. De sociaaldemocraat Steinmeier erkende intussen dat zijn steun voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland een “fout” was.

De Duitse sociaaldemocraten streven traditioneel goede relaties met Moskou na. De huidige bondskanselier Olaf Scholz staat eveneens onder druk van zijn coalitiepartners om zich nadrukkelijker aan de zijde van Oekraïne te scharen en met name de levering van zware wapens toe te staan.

Steinmeier is voor zover bekend de eerste westerse politieke leider die niet welkom is in Kiev. Zelenski ontving de afgelopen weken onder meer al Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en de Europese buitenlandchef Josep Borrell, Europees Parlementsvoorzitster Roberta Metsola, de Britse premier Boris Johnson en de regeringsleiders van Polen, Oostenrijk,Tsjechië en Slovenië.

