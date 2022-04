Postbode valt in slaap en knalt met bestelwagen door buitenmuur, woning tijdelijk onbewoonbaar

Een bestelwagen van Bpost botste donderdagmorgen omstreeks 7 uur met een harde knal tegen de voorgevel van een woning in de Molenkouterstraat in Machelen (Zulte).

De bestuurder, die al enkele uren aan het werk was en achter het stuur was ingedommeld, kwam er als bij wonder met de schrik van af. Zijn bestelwagen, waarin onder andere een krantenronde stak voor Machelen en Petegem (Deinze), raakte zwaar beschadigd.

De bestelwagen beschadigde twee woningen vooraleer tot stilstand te komen tegen de woning met nummer 28. De bewoners waren erg geschrokken toen de wagen zich door de buitenmuur boorde en tot stilstand kwam tegen een betonnen peiler. Die stond door de klap schuin, waardoor even voor instortingsgevaar werd gevreesd. De woning raakte zo zwaar beschadigd dat ze tijdelijk onbewoonbaar is. Voor het gezin met twee jonge kinderen wordt noodopvang gezocht.