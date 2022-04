In de VS is opnieuw een ongewapende zwarte man het slachtoffer geworden van politiegeweld. Patrick Lyoya werd doodgeschoten nadat hij langs de kant gezet werd voor een probleem met zijn nummerplaat. Alweer een fataal incident bij een politiecontrole, hoe kan het toch dat dat in de VS zo vaak gebeurt? “Veel factoren zorgen voor een explosieve cocktail”, zeggen experts.