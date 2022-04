De Moskva, de trots van de Russische marine, vatte woensdagavond vuur en is ontruimd. Of is gezonken. Afhankelijk van wie je gelooft, de Russen of de Oekraïners. Maar hoe belangrijk is die Moskva eigenlijk, welke oorlogsdaden heeft het schip op zijn palmares, en waarom valt Rusland zo weinig van over de zee aan? Kenners antwoorden.