Gemiddeld bijna 12 jaar wachten voor sociale woning in Brussels Gewest

Uit de cijfers die Vanden Borre opvroeg bij staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou blijkt dat de sociale huurder die op zoek is naar een studio gemiddeld het snelst geholpen wordt, namelijk na 8,8 jaar. Voor een woning met één of twee slaapkamers is het gemiddeld 10 jaar wachten. Op een sociale woning met meer kamers is het lager wachten: 12,2 jaar voor 3 slaapkamers, 14 jaar voor 4 kamers en 15,3 jaar voor 5 kamers.

De N-VA’er wijst ook op de grote verschillen tussen de gemeenten wat het aandeel sociale woningen betreft. “De doelstelling van de regering om in het hele Gewest 15% sociale woningen te hebben ten opzichte van het totale aantal woningen, evenwichtig verdeeld over de gemeenten en wijken, blijft reeds decennia een luchtkasteel. Slechts één gemeente, Watermaal-Bosvoorde, bereikt het aandeel van 15%. De meeste andere gemeenten (17) halen nog geen 10%, waarvan 6 gemeenten zelfs onder de 5% sociale woningen blijven (Schaarbeek, Elsene, Sint-Gillis, Koekelberg, Sint-Pieters-Woluwe, en Ukkel)”, hekelt Vanden Borre.

Staatssecretaris Ben Hamou wil hieraan verhelpen door contractuele verbintenissen op te leggen aan de gemeenten, maar enkel Etterbeek, Elsene, Molenbeek en Sint Gillis hebben een huisvestingscontract.

Vanden Borre betreurt dat die contracten geen sancties voorzien. “Met 19 gemeenten, 19 OCMW’s, evenveel grondregies, 16 sociale huisvestingsmaatschappijen en 24 sociale verhuurkantoren, die allemaal verschillende panden ter beschikking hebben en allemaal hun eigen procedure bepalen, kan simpelweg geen efficiënt beleid worden gevoerd”, besluit het N-VA-parlementslid.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)