Zestiger wil horloge van 25.000 euro verkopen, maar wordt overvallen: “De koper deelde een klap uit en vluchtte ermee weg”

Een 63-jarige man uit Kortenberg is omstreeks 8 uur donderdagochtend overvallen in zijn eigen woning in de Bosstraat. Hij had er afgesproken met een kandidaat-koper voor zijn horloge.

“De Kortenbergenaar wilde via een website een tweedehands horloge ter waarde van 25.000 euro verkopen”, zegt Julie Plevoets van het Leuvense parket. “Iemand stelde zich kandidaat en er werd een afspraak tussen beide partijen vastgelegd op donderdagmorgen. Toen de zestiger zijn horloge tijdens de ontmoeting wilde laten zien aan de kandidaat-koper, werd het door de kandidaat ontvreemd en deelde hij een klap uit aan de eigenaar van het luxegoed. Vervolgens nam de kandidaat-koper de vlucht.”

De Kortenbergenaar raakte lichtgewond en er moest geen ziekenwagen ter plaatse komen. Voorlopig is de overvaller nog niet geïdentificeerd. Het Leuvense parket onderzoekt de zaak nu verder.

“Kies drukke plaats”

Volgens Politie HerKo is het belangrijk dat je tijdens zulke afspraken altijd waakzaam bent. “Wanneer je voor een tweedehands goed afspreekt met de koper of verkoper, bijvoorbeeld om de goederen te testen of om ze op te halen, is het belangrijk om je vooraf zo goed als mogelijk te informeren”, klinkt het. “Je vindt op de tweedehandssite vaak informatie terug over kopers en verkopers, maar ook Google kan je heel wat informatie opleveren. Probeer voor de fysieke afspraak ook steeds telefonisch met elkaar in contact te treden. Doe dit bij voorkeur met een telefoonnummer dat niet kan worden gelinkt aan je adres. Dit voorafgaand gesprek kan je toelaten om bijkomende informatie te vragen en om je te vergewissen van bepaalde twijfels.”

“De gouden tip is steeds: Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Loop als koper ook zeker niet in de val om vooraf geld over te maken. Vermijd om af te spreken in of aan je woning en geef ook nooit je adres als dat niet nodig is. Ontmoet elkaar op plaatsen waar het druk is, bijvoorbeeld de parking van een warenhuis. Laat je bij voorkeur door iemand vergezellen, dit doe je zeker als de koper of verkoper bij je thuis moet langskomen.”

