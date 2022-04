Gent

In de nacht van 14 op 15 april 1912, precies 110 jaar geleden, zonk de Titanic, sindsdien het beroemdste schip ter wereld. Aan boord waren 27 landgenoten, onder wie de toen 37-jarige Mathilde Pede uit Gent. Haar aanwezigheid op dat roemruchte schip kwam pas een goeie twintig jaar geleden aan het licht, en daar was een goeie reden voor: niemand wist nog dat zij een Belgische was.