Corona leidde tot bloedrode cijfers in showbizz: Niels Destadsbader zag winst wegsmelten, andere BV’s leden zelfs stevig verlies

Hoe zwaar woog corona op het fortuin van de Belgische entertainers? Die vraag wilde financieel journalist Ludwig Verduyn, de man achter de website ‘De Rijkste Belgen’ beantwoorden. Het antwoord blijkt divers. Wie zijn inkomen vooral haalt uit televisiewerk of auteursrechten uit eerder werk, had weinig of geen last. Wie daarentegen moet leven van de opbrengst van optredens, zag zwarte sneeuw. Gelukkig hebben de meesten een goede spaarpot achter de hand.

LEES OOK. De 25 rijkste entertainers van ons land, deel 1: van de BV “die nooit meer hoeft te werken” tot de quizmaster die extra miljoenen misliep

Op het eerste gezicht lijken de 25 ‘rijkste’ entertainers die vandaag en de komende dagen de revue passeren in Het Nieuwsblad de coronacrisis goed doorstaan te hebben. De meesten kunnen rekenen op stabiele inkomsten uit eerder werk (auteursrechten) of uit andere bezigheden (televisiewerk), waardoor ze niet aan hun kapitaal moeten zitten. En zo niet kunnen ze nog altijd terugvallen op de financiële buffer die ze de voorbije jaren hebben opgebouwd.

“Maar dat zijn toch de happy few”, zegt Ludwig Verduyn. “De mindere goden of de aanstormende talenten werden wel brutaal met de neus op de coronafeiten gedrukt: zij die wekelijks op de planken moeten staan om hun brood te verdienen. Zij zagen hun winst afkalven, als ze al geen bloedrode cijfers schreven.”

De financieel journalist geeft enkele sprekende voorbeelden. “Niels Destadsbader zag zijn winst van 416.000 euro in 2019 wegsmelten tot 89.000 euro in het coronajaar 2020. Triggerfinger ging van 263.000 euro naar nog amper 22.000 euro winst. En zij zijn nog bij de gelukkigen, want Selah Sue zag een winst van 143.000 euro omslaan in een verlies van 54.000 euro, Stan Van Samang ging van 82.000 euro winst naar 28.000 euro verlies en Christoff klokte af op een verlies van 54.000 euro, tegenover een winst van 61.000 in 2019. Hun namen zal je dus niet in deze top 25 terugvinden.”

Of hen dat volgend jaar wél zal lukken, is zeer twijfelachtig, want 2021 was voor de entertainmentsector evenmin een grand cru.