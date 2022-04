“Negen op de tien bouwondernemers bezorgd over economische situatie”

Negen op de tien bouwondernemers maken zich zorgen over de economische situatie. De bouwbarometer, die peilt naar het ondernemersvertrouwen in de bouwsector, gaat zo fors achteruit. Dat deelt Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf, mee.

De bouwbarometer zakte in het eerste kwartaal verder weg en landt op een erg lage 98,5. Het is al geleden van het laatste kwartaal van 2020, in volle coronacrisis, dat de conjunctuurindicator voor de bouwsector zo laag stond. In het laatste kwartaal stond de barometer nog op 99,9, net onder de gezonde grens van 100.

Volgens Bouwunie schatten de bouwondernemers de economische situatie een pak minder positief in, met negen op de tien die zich echt zorgen maken. “Dit is vooral te wijten aan de slechtere rendabiliteit van de bouwbedrijven, door de hoog oplopende kosten en de druk op de prijzen”, klinkt het in een persbericht.

Want het werkvolume ligt nog altijd hoog en ook de orderboekjes zijn normaal gevuld. Een op de drie bouwbedrijven zit nog goed voor minstens een half jaar. Maar daar kan snel verandering in komen, zegt Bouwunie. “De onzekerheid door Covid, de oorlog in Oekraïne, de toeleveringsproblemen en de stijgende prijzen laten hun sporen na.”