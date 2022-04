Elon Musk wil Twitter volledig overnemen: Tesla-topman brengt bod van 43 miljard dollar uit

Tesla-topman Elon Musk heeft een miljardenbod uitgebracht op alle aandelen van Twitter. Musk, die met negen procent al de grootste aandeelhouder van het bedrijf was, wil nu ook alle andere aandelen in handen krijgen. Na de transactie wil Musk het bedrijf van de beurs halen, klinkt het in een brief aan de raad van bestuur.

Musk biedt alle aandeelhouders van Twitter 54,2 dollar per aandeel, zo blijkt uit een mededeling van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Dat is 54 procent meer dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat Musk in Twitter begon te beleggen. Het bedrijf wordt zo gewaardeerd op ongeveer 43 miljard dollar, of zo’n 39,4 miljard euro. Woensdag sloot het aandeel aan bijna 46 dollar. Musk verklaarde in een brief aan de raad van bestuur dat het om “zijn beste en laatste aanbod” gaat. “Als het niet wordt geaccepteerd, zou ik mijn positie als aandeelhouder moeten heroverwegen”, klinkt het.

LEES OOK. Na flauwe borstengrap zetelt Elon Musk dan toch niet in de raad van bestuur van Twitter (+)

Volgens Musk heeft het platform “ongezien potentieel”, maar wordt dit nu nog niet volledig waargemaakt. “Na mijn belegging realiseerde ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in zijn huidige vorm. Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf”, aldus Musk. De Tesla-topman had eerder al kritiek geuit op het feit dat Twitter de vrijheid van meningsuiting te veel beperkt.

Musk is zelf één van de meest prominente gebruikers van Twitter. De zakenman telt er meer dan 80 miljoen volgers, die hij bestookt met memes en gekke ideeën. Sinds hij de grootste aandeelhouder van Twitter werd, bestookt hij zijn volgers ook regelmatig met ideeën rond hervormingen die hij bij het sociale medium zou doorvoeren. Zo opperde hij zelfs om van het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco een daklozencentrum te maken.

Maandag raakte nog bekend dat de Tesla-baas had afgezien van een zitje in de raad van bestuur van Twitter. Het was onduidelijk waarom, maar het zou ertoe hebben geleid dat Musk geen overnamebod had mogen doen. Musk is de rijkste man ter wereld, en kan zich de overname zeker en vast veroorloven. Volgens de Bloomberg Billionaire’s Index is hij momenteel ongeveer 260 miljard dollar waard.