Opnieuw gewonde bij schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek

Het is al de achtste schietpartij in de Brusselse gemeente sinds begin september. Volgens Sudpresse houden de verschillende incidenten verband met een territoriumstrijd tussen rivaliserende drugsbendes.

“Op 12 april 2022, omstreeks 21.30 uur, werd een politiepatrouille opgeroepen om tussenbeide te komen bij een schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek”, zegt Brussels parketwoordvoerster Sarah Durant. “Toen ze ter plaatse kwamen, vonden ze een slachtoffer met een schotwond in het been. Zijn leven is niet in gevaar. De omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk en het onderzoek is nog gaande. In het belang van het onderzoek word er verder geen commentaar gegeven.”