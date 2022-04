25. Hoe rijk is Herman Brusselmans? “Redelijk goed geboerd, maar ik werk er genoeg voor”

Vermogen: 1.250.000 euro

Rijk worden met boeken schrijven, het is weinigen gegeven. “Ik heb redelijk goed geboerd, in mijn vakgebied komt dat niet al te vaak voor”, zei Brusselmans (64) eerder in deze krant. “Maar ik werk er ook genoeg voor, vind ik. Het is niet door op mijn tamme kloten te zitten dat ik het financieel goed heb.” Al wil dat niet zeggen dat de auteur het lang en breed laat hangen: “Ik leef sober en ik ben zuinig, ja. Ik ben blij met wat ik heb en ik weet wat ik daarvoor heb gedaan en elke dag opnieuw doe. Ik weet wat binnenkomt en wat ik opdoe. Meer moet ik niet weten.”