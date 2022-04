24. Hoe rijk is Karen Damen? Niet stilgezeten na K3

Wie zijn de 25 rijkste entertainers – artiesten, tv-figuren en andere performers – van ons land? Financieel journalist Ludwig Verduyn dook in de jaarrekeningen en stelde de lijst samen. Op nummer 24: Karen Damen.

Vermogen:

Na haar laatste optreden met (de originele) K3 in mei 2016 heeft Karen Damen (47) niet stilgezeten. Ze ontpopte zich tot een veelzijdige tv-figuur: jurylid bij ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en ‘The Masked Singer’, actrice in de serie ‘#LikeMe’ en de soap ‘Familie’ en af en toe ook nog eens zangeres. In oktober vorig jaar opende ze samen met haar zus Kirsten ook nog een webshop, ‘Kristina Knitwear’. Daar verkopen beide zussen een eigen collectie kleding: “Zij heeft de passie en de kennis, terwijl ik voor een groot bereik kan zorgen”, zei Karen bij de start van alweer een nieuw zakelijk avontuur.