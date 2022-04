Actievoerders houden ‘politieke bezetting’ van Dienst Vreemdelingenzaken: “Dienst van de schaamte”

Een dertigtal actievoerders is donderdagmiddag omstreeks 12.30 uur de Dienst Vreemdelingenzaken op de Pachecolaan in Brussel binnengedrongen. Met een politieke bezetting willen ze het Belgische migratiebeleid en “uitsluitingsbeleid” aanklagen.

Met trommels en gehuld in roze kledij kwamen de manifestanten aan bij de zetel van de Dienst Vreemdelingenzaken. Een soort afleidingsmanoeuvre terwijl een twintigtal andere actievoerders het gebouw binnendrongen, zich aan elkaar vastmaakten en de ramen met affiches beplakten. Aan de luifel aan de ingang van het gebouw werden nog twee spandoeken opgehangen met de opschriften “Niemand is illegaal” en “De dienst van de schaamte”.

Met deze actie eisen ze een opheffing van de grenzen en trekken ze de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken in twijfel. Tijdens de actie wordt het radioprogramma ‘Aux Frontières de la Honte’ op Radio Panik live uitgezonden. Ze willen dat er eindelijk naar hen geluisterd wordt en benadrukken met de bezetting dat solidariteit enkel een kwestie is van politieke wil.

“De oorlog in Oekraïne wijst op twee maten en twee gewichten. Voor de blanke mensen met een Europees paspoort zijn de grenzen open. Dat is heel goed, maar dat moet voor iedereen kunnen zonder ongelijkheid”, vertelt Kim, woordvoerster van de actievoerders. “Wat kan er beter? Voor ons is de dienst Vreemdelingenzaken overbodig en gewelddadig. Als wij vrij kunnen circuleren, waarom anderen niet? Zij beslissen willekeurig en autoritair wie mag blijven of niet. Er is een gebrek aan duidelijkheid”, besluit ze.