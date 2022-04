Man zwaargewond bij steekpartij in Laken, dader op de vlucht

In de Brusselse deelgemeente Laken is dinsdagavond een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De juiste omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk.

“Op 12 april 2022 omstreeks 19.30 uur werd een politiepatrouille naar de Koninginnelaan gestuurd voor een steekpartij”, zegt Brussels parketwoordvoerster Sarah Durant. “Ter plaatse aangekomen trof de patrouille een ambulance aan. Het medisch personeel was bezig de eerste zorgen te verlenen aan het slachtoffer. Uit de eerste onderzoeksdaden blijkt dat het slachtoffer, dat geboren is in 1999, in de keel en de borst was gestoken. De dader is vermoedelijk gevlucht in een voertuig.”

Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert nog steeds in levensgevaar. De precieze omstandigheden van de feiten zijn nog onbekend en het onderzoek is nog gaande, aldus het parket.