Ook deze paasvakantie vond je de achtjarige Wannes niet op het speelplein of de sporthal, maar in de grachten langs de kant van de weg. Daar gaat hij op zoek naar afval, en dat verwerkt hij tot kunst. Daarvoor richtte de jonge Ieperling zelfs zijn eigen bedrijf op. “Ik heb al visitekaartjes in boeken van de bib verstopt om reclame te maken.” Klasgenoot-schilderes Nina is zijn associé.