Duo gearresteerd voor poging doodslag op uitbater na zware caféruzie: “Zelfs voor de ogen van de politie bleven ze slaan”

De ruzie ontstond woensdagavond even voor 23 uur in het café Fisher‘s Inn in de Nieuwpoortlaan in De Panne. — © Google Maps

Twee mannen van middelbare leeftijd werden woensdagavond laat gearresteerd door de politie op verdenking van poging doodslag op een cafébaas tijdens een ruzie in diens café in De Panne. Zelfs voor het oog van de politie werden fikse klappen uitgedeeld.

De ruzie ontstond woensdagavond even voor 23 uur in café Fisher’s Inn in de Nieuwpoortlaan in De Panne. Het kwam er tot een zware ruzie tussen cafébaas Z. en twee mannen. Omdat er dermate zwaar gevochten werd, kwamen drie politieploegen, een ambulance en de MUG ter plaatse.

“In of aan het café kwam het tot een vechtpartij tussen de cafébaas en twee mannen van 39 en 45 jaar oud”, zegt Patty T’Jonck van het parket van Veurne. “De twee mannen wilden zich toegang verschaffen tot het café, maar dat werd hen geweigerd door de cafébaas. Beide partijen hadden het enkele weken eerder met elkaar aan de stok gekregen waarbij bedreigingen naar het slachtoffer werden geuit.”

Poging doodslag

“De twee mannen mochten niet binnen in het café en daarop ontstond de vechtpartij”, zegt T’Jonck. “Er werden rake klappen uitgedeeld, zelfs toen de politie ter plaatse was. De politie was nog getuige van het feit dat de cafébaas een klap kreeg, maar ook een teruggaf. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en beide mannen werden gearresteerd wegens poging doodslag.”

Dat is de kwalificatie die de politie op dat moment aan de feiten gaf en is wellicht gebaseerd op het feit dat het om harde klappen ging en niet meteen duidelijk was hoe ernstig de cafébaas er aan toe is. Intussen maakte het parket duidelijk dat de cafébaas niet in levensgevaar verkeert. De twee mannen moesten een nacht in de politiecel blijven en werden daarna verhoord. Het parket moet beslissen wat het met het duo zal doen.