De Afrikaanse transmigrant die 250.000 euro won met een kraslotje, ging donderdag te rade bij een advocaat in Varsenare. Want het gewonnen bedrag kan hij niet zomaar innen: de 29-jarige man is immers illegaal in ons land. Zichtbaar onder de indruk van de camera’s, besloot S. alsnog zijn verhaal te doen. “Het was een loodzware tocht naar België, nu wil ik hier blijven.”