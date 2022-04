Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels in juni krijgen nieuwe datum

Vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne wordt de WK-barragewedstrijd van Oekraïne in Schotland, die aanvankelijk gepland stond op 24 maart, op woensdag 1 juni gespeeld. De winnaar van dit duel neemt het op zondag 5 juni in een tweede en beslissende barragematch op tegen Wales. Dat betekent dat Wales in juni, vijf in plaats van vier wedstrijden speelt.

Dat heeft dan weer enkele ingrijpende kalenderwijzigingen tot gevolg in de groep van Wales, waarin ook de Rode Duivels zitten. De openingsmatch van de Rode Duivels tegen Nederland blijft behouden op vrijdag 3 juni. De tweede wedstrijd, thuis tegen Polen, wordt verplaatst van maandag 6 naar woensdag 8 juni. De twee uitmatchen van de Belgen worden met één dag opgeschoven. Wales- België verhuist van vrijdag 10 naar zaterdag 11 juni en Polen-België van maandag 13 naar dinsdag 14 juni.

De KBVB zal de supporters van de Rode Duivels zo snel mogelijk inlichten over wat dit betekent voor de ticketverkoop en de organisatie van de verplaatsingen naar Wales en Polen.

Nieuwe kalender:

3 juni 20.45 uur: België – Nederland

8 juni 20.45 uur: België - Polen

11 juni 20.45 uur: Wales - België

14 juni 20.45 uur: Polen - België