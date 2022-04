Bezetting van Dienst Vreemdelingenzaken afgelopen: 20 activisten gearresteerd

Een tiental activisten speelde buiten aan het gebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken op trommels, terwijl een twintigtal andere manifestanten zich in het gebouw aan elkaar vastmaakte en affiches op de ramen plakte. De actie begon omstreeks 12.30 uur en na enkele minuten was de politie al aanwezig. De agenten lieten een uur of twee begaan, maar grepen nadien in. Een twintigtal activisten werd administratief aangehouden en uit het gebouw geleid. Na controle van hun identiteit, mochten ze terugkeren naar huis.

Met het protest eisen de actievoerders een opheffing van de grenzen en trekken ze de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken in twijfel. Ze vinden dat de crisis in Oekraïne de ongelijkheid in het beleid heeft blootgelegd en noemen de Dienst Vreemdelingenzaken overbodig. Ze vragen een vrije circulatie voor alle vluchtelingen.