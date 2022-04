Oekraïne en Rusland ruilen opnieuw gevangenen: dertig Oekraïners vrijgelaten

© via REUTERS

Oekraïne en Rusland hebben voor de vierde keer sinds de start van de oorlog een gevangenenruil uitgevoerd. Dertig Oekraïners die in Russische gevangenschap verkeerden, zijn vrijgelaten, zo heeft de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek meegedeeld.

“Vijf officieren en zeventien soldaten werden uitgewisseld”, meldt Veresjtsjoek op de sociaalnetwerksite Telegram. Daarnaast werden nog eens acht burgers, onder wie een vrouw, overgedragen aan Kiev. “In totaal keren vandaag dertig van onze landgenoten terug naar huis.”

Veresjtsjoek deelt niet mee hoeveel gevangenen er in ruil door Oekraïne worden overgedragen aan Rusland. Moskou heeft voorlopig geen informatie gegeven.

LEES OOK. Zelfs over lijken wordt onderhandeld: hoe gevangenenruil in zijn werk gaat, nu Zelenski “vriend van Poetin” te pakken heeft (+)

Ook over de identiteit van de gevangenen wordt niets meegedeeld. Eerder op de dag had het Oekraïense ministerie van Defensie wel de vrijlating aangekondigd van twee Oekraïense piloten, die sinds 8 maart door Rusland werden vastgehouden. De voorwaarden voor hun vrijlating werden niet gespecifieerd.

Dinsdagavond had de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog aangeboden om de onlangs gearresteerde Oekraïense zakenman Viktor Medvedtsjoek, een naaste medewerker van de Russische president Vladimir Poetin, te ruilen tegen Oekraïense gevangenen in Rusland. Maar dat voorstel werd een dag later door Moskou verworpen.

Bij de vorige gevangenenruil, op 9 april, had Rusland in totaal 26 Oekraïners vrijgelaten: twaalf militairen en veertien burgers.