Hugo De Leeuw (Eppegem): “Alles uit de kast halen om ons te redden”

Met nog drie wedstrijden te gaan staat Eppegem op vier punten van het duo Jong Lede en Melsele, toevallig de twee Oost-Vlaamse clubs die het zondag tegen mekaar opnemen. Bij winst van Eppegem zondag thuis tegen Erpe Mere komt het team van Sam Vermeulen mogelijk op één punt van een van de twee Oost-Vlaamse ploegen. Bij een gelijkspel blijft het verschil met beide teams twee punten.

“Dat is nog overbrugbaar met nog twee wedstrijden te gaan”, zegt voorzitter Hugo De Leeuw. “Wijzelf moeten beginnen met zondag te winnen. Ik durf zelfs zeggen dat we in onze komende twee thuiswedstrijden zes op zes zullen moeten pakken om ons te redden. Het is enorm spijtig voor onze vereniging met zijn vele en trouwe medewerkers dat het zover is gekomen. We zijn het seizoen degelijk gestart en na vijf wedstrijden stonden we op de plaats die we voor het seizoen in gedachten hadden. We stonden toen op de zevende stek en zo’n plaats in de middenmoot was de doelstelling. Spijtig genoeg is het van toen af wat beginnen sputteren. Akkoord dat we de voorbije twee maanden af te rekenen kregen met veel afwezigheden en veel pech, maar daarvoor haalden we soms niet het niveau dat van ons team verwacht werd. Dat we er nu zo slecht voor staan, is de verantwoordelijkheid van iedereen die bij het elftal betrokken is. Het heeft geen zin om schuldigen aan te duiden voor deze situatie, je moet hier als groep uit leren en naar de toekomst toe op een positieve manier trachten te reageren. We bleven de voorbije weken zeker niet bij de pakken zitten en we gaan er nog altijd vanuit dat het goed zal aflopen, maar de tijd dringt. Vooral ook voor onze perfecte jeugdwerking zou een degradatie hard aankomen. Laat me afsluiten met een positieve noot. Door deze omstandigheden hebben veel jongeren uit onze eigen jeugd kunnen proeven van het grotere werk. Zij kunnen hier alleen maar uit geleerd hebben. Voor die jongens is het zeker niet evident om onder druk tegen de degradatie te vechten. Toch hoop ik van iedereen in de komende drie matchen dat ze alles uit de kast gaan halen om het schip nog te redden”, aldus een hoopvolle voorzitter De Leeuw.