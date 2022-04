“Even de vinger ertegen, en weg epo. Maar hij hing toch”: achter de schermen bij de dopingcontrole

Bij de oude Grieken dronken vermoeide atleten stiekem verse moedermelk om weer op ­krachten te komen, anno 2022 is het dopingarsenaal net wat gesofisticeerder. Maar wat ­sportlui ook zoeken om zich beter voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn, ooit lopen ze tegen de lamp. Tenminste, dat maken de dopingjagers zich sterk. Ons land heeft wat die strijd tegen ­doping betreft een bepaald goede naam in de wereld. Nergens wordt zo veel en zo vaak gecontroleerd. En de weg die een plasje aflegt van potje tot grafiek is behoorlijk indrukwekkend.