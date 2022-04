Gerecht vervolgt 2 minderjarigen voor fatale steekpartij op tiener in Middelburg

Twee minderjarige jongens van 15 en 17 jaar die vastzitten voor een steekpartij waarbij op 9 januari een 15-jarige jongen in Middelburg, in het zuiden van Nederland, om het leven kwam, worden door het openbaar ministerie verdacht van moord. Donderdag was achter gesloten deuren een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Middelburg, de hoofdstad van de provincie Zeeland.