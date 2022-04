© if

Porno mag gezien worden. Na Berlijn en New York, krijgen nu ook Brussel en Antwerpen een eerste pornofilmfestival. Taboedoorbrekend én artistiek verantwoord, en dat in tijden van strengere zeden. Zo vreemd is dat niet, zegt filosoof Hans Maes. “Kunst en porno zijn altijd al met elkaar verbonden geweest, door de manier waarop ze de grenzen van het fatsoen aftasten.”