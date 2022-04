Moeder, dochtertje (1,5) en grootmoeder ontsnappen aan de dood door goede reflex

Een meisje van anderhalf jaar oud is samen met haar mama en grootmoeder ontsnapt aan de dood. Samen reden ze net voor de vrachtwagen die donderdag op de E40 richting Brussel inreed op de file. De mama kon in een reflex nog uitwijken naar de pechstrook toen ze alert opmerkte dat de vrachtwagen in volle vaart naderde en de file niet meteen opmerkte. Hun wagen werd nog geraakt, maar door het manoeuvre kon erger voorkomen worden. De bestuurder van de vrachtwagen, een 60-jarige man, kwam om.

Mama, dochter en grootmoeder werden na de klap lichtgewond en danig onder de indruk overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele uren later mochten ze de spoedafdeling alweer verlaten, maar wat er zich net voor de middag afspeelde krijgen ze maar niet uit hun hoofd. “Ik heb het gevoel dat het nu pas allemaal binnensijpelt wat er is gebeurd”, vertelt de mama van het anderhalf jaar oude meisje die liever anoniem blijft. “Het is veel om te verwerken en ik zou het liefst allemaal zo snel mogelijk vergeten.”

“De vrachtwagen kwam aan een serieuze vaart op ons af”

De moeder wil vooral niet te veel denken aan wat er zou gebeurd zijn mocht ze niet zo snel gereageerd hebben. “We zagen die vrachtwagen aan een serieuze vaart op ons afkomen”, gaat de grootmoeder verder. “Hij zag duidelijk niet dat we stapvoets reden. Wat een geluk dat we zijn uitgeweken, want anders hadden we dit nooit overleefd. De ravage aan de vrachtwagen was enorm. Mijn kleindochtertje lag op het moment van het ongeval te slapen. Gelukkig kreeg ze de zware impact van de klap niet en zat ze aan de andere kant op de achterbank. Door de klap zijn we beginnen tollen. Ik dacht dat we in de berm zouden vliegen.”

“Mijn dochtertje was gelukkig niet echt onder de indruk van wat er is gebeurd, maar dat moet misschien nog komen”, vervolgt de mama. “In het ziekenhuis was ze alleszins erg vrolijk.”

De witte Audi van de moeder en haar dochtertje kreeg ook een zware klap, maar dankzij een goede reflex kwamen ze er met de schrik van af. — © Annelies Baeten

Verrast door de file

De bestuurder van de vrachtwagen overleefde het ongeval niet. Hij stierf ter plekke door de enorme klap. Het gaat om een 60-jarige man uit Rotselaar. Hij werd vermoedelijk verrast door de file. “Hoe dat komt moet nog verder onderzocht worden”, klinkt het bij parketwoordvoerster Julie Pletvoets. “Zoiets is snel gebeurd en kan talloze oorzaken hebben: onoplettendheid, vermoeidheid, onwel geworden,...”

Door het ongeval was de E40 gedurende meer dan vier uur gedeeltelijk afgesloten. Slechts 1 rijstrook was vrij waardoor er uren file stond in de richting van Brussel. Een drietal weken geleden gebeurde nagenoeg op dezelfde plek ook een dodelijk ongeval. Ook toen reed een bestuurder in op de file.