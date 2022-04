De onmisbare krachten die onze CEO’s dagelijks ‘ontzorgen’: van het regelen van de agenda tot de begrafenis van de ouders

Donderdag is het secretaressedag. Vier van de meest vooraanstaande ceo’s uit ons land zetten nu al hun voor de buitenwereld onzichtbare hulp in de bloemetjes en in het licht. Al spreken ze niet meer over hun secretaresse – “te gedateerde benaming” – wel over hun assistente. De vrouw die niet alleen hun agenda, administratie en correspondentie beheert, maar hen desnoods ook kledingadvies geeft, kaarsjes brandt voor kinderen met examens en mee de begrafenis van de ouders regelt.